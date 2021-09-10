كوبيش: لا يمكن أن يسمح العالم بأن يكون العنف هو الخيار الوحيد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 09:31 مساء
كوبيش متحدثا إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الخميس 27 مايو 2021. (البعثة الأممية)

قال المبعوث الخاص للأمين المبعوث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن الليبيين يجب أن يحصلوا على فرصة لاختيار ممثليه في السلطة والبرلمان، مضيفا «لا يمكن أن يسمح العالم بأن يكون خيار العنف هو الخيار الوحيد في ليبيا كبديل للانتخابات»..

وأكد كوبيش، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، أن  ليبيا ستتجاوز ظروفها الحالية وستنتقل إلى الانتخابات لإيجاد قيادة وسلطة جديدة.

وشدد على أن المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات المقبلة في ليبيا «مهمة وحيوية».

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