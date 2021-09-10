بالصور: وزير الداخلية يتابع سير العمل بوحدة إصدار جوازات السفر في القنصلية الليبية بلندن

وزير الداخلية خالد مازن، في القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، 10 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

زار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، والوفد المرافق له، القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، واطلع على سير العمل بوحدة تسجيل نظام إصدار جوازات السفر المقروء آلياً..

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم، أن زيارة مازن للقنصلية تأتي ضمن زيارته للمملكة المتحدة البريطانية، إذ استمع لشروح من قبل المندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى بريطانيا، عميد أبوبكر الرمالي حول آلية إصدار جوازات السفر..

وأكد مازن ضرورة الاهتمام وتذليل كافة العقبات أمام الجالية الليبية المتواجدة بالمملكة المتحدة البريطانية، ورفع وتيرة العمل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.

- الهجرة والجريمة والتأشيرات محور محادثات مازن وكليفرلي في لندن

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الداخلية مع نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكومنولث، جيمس كليفيرلي، في لندن، إذ تصدرت ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والتأشيرات محور المحادثات.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء مازن وكليفرلي الذي حضره القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المتحدة، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ومن أهمها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجرائم السيبيرية. إضافة إلى مناقشة تسهيل إجراءات التأشيرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى

وزير الداخلية خالد مازن، في القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، 10 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية خالد مازن، في القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، 10 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية خالد مازن، في القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، 10 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)