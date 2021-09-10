الدبيبة والرئيس المالطي يبحثان التطورات السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون الثنائي

لقاء الدبيبة والرئيس المالطي جوج فيلا في فاليتا، الجمعة 10 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الجمعة، رئيس جمهورية مالطا، جورج فيلا، بقصر غراند ماستر بالعاصمة فاليتا، بحضور وزير المواصلات، محمد الشهوبي، والقائم بأعمال السفارة الليبية في مالطا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين بحثا «آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة وكذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي والرفع من مستوى الاستثمار بين البلدين، إلى جانب تسهيل إجراءات الجالية الليبية بمالطا ومتابعة الملفات العالقة».

وأعلن الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، عن توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في البلدين بشأن فتح المجال الجوي بين ليبيا ومالطا، والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المالطية.

- رئيس وزراء مالطا: المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الليبية يجب أن تكون عملية ديمقراطية

- توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية لفتح المجال الجوي بين البلدين

- الدبيبة يبحث مع رئيس وزراء مالطا تعزيز التعاون بين البلدين

وأضاف أيضًا أنه اتفق كذلك على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا ومالطا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد وفق المتاح في البلدين، وزيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين.

وجدَّد أبيلا من جهته، التأكيد على دعمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفريقه الوزاري، مشددًا على أن المرحلة «الانتقالية قبل الانتخابات الليبية المقبلة يجب أن تكون عملية ديمقراطية للشعب الليبي»، بحسب موقع «مالطا توداي».

لقاء الدبيبة والرئيس المالطي جوج فيلا في فاليتا، الجمعة 10 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة والرئيس المالطي جوج فيلا في فاليتا، الجمعة 10 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة والرئيس المالطي جوج فيلا في فاليتا، الجمعة 10 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)