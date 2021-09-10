متطوع فى مركز عزل سبها يصاب بـ«كورونا» مرتين

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 01:35 مساء
المتطوع في مركز عزل مدينة سبها علي السعيدي، (بوابة الوسط)

خلال شهر فقط، تعرَّض المتطوع في مركز عزل مدينة سبها علي السعيدي إلى الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد مرتين.

ويقول السعيدي، في حديثه إلى «بوابة الوسط» إنه أُصيب لأول مرة في الثاني من يوليو الماضي، وارتفعت درجة حرارته بشكل طفيف، كما فقد حاسة الشم يومين، لكن الأعراض لم تمنعه من مزاولة عمله بشكل طبيعي.

«لكن الإصابة الثانية كانت صعبة» يقول السعيدي، الذي زاره المرض مجددًا مطلع شهر أغسطس الماضي، وحينها ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، مع صعوبة في التنفس، مكملًا: «كانت التجربة صعبة جدًا».

ويعتقد السعيدي إن الإصابة الثانية كانت بالمتحور الهندي بسبب الأعراض وهي «الحمي والسعال وفقدان حاستي الشم والطعم وإرهاق وضعف عام، وهبوط في الضغط»، وقد استمرت أسبوعين، بعدها بدأ في التعافي «بعد رحلة مريرة من العلاج والفحوصات، وتوقف عن العمل بالمركز، قبل أن يتماثل للشفاء تمامًا ويعود إليه»..

ويمثل العمل في مركز العزل للسعيدي «أبسط ما يمكن أن يقدمه لبناء وطنه في ظل هذه الجائحة»، ويتابع: «لكن العمل مقرون بعدة مخاطر، منها التعرض للإصابة ونقلها لأناس آخرين، وهذه الصعوبات أثرت بشكل أو بآخر علي وضعي النفسي».

السعيدي مرتديا البدلة الطبية الواقية.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
«الفرسان» ستة على ستة
رياضة محلية
غوتيريس يبدي خشيته من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الأفريقي
دولى
كوبيش: خطة لـ«انسحاب مرحلي» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
الأمم المتحدة: «طالبان» نفذت اغتيالات انتقامية
دولى
في العدد 303: الحكومة تنجو من استجواب البرلمان.. وإطلاق أبناء ورجال القذافي
ليبيا
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
مدرب البرازيل بعد مباراة الأرجنتين: ليس كل شيء مباحا في كرة القدم
رياضة عالمية
الكشف عن كواليس ارتداء «فاتي» قميص ميسي في برشلونة
رياضة عالمية
بالصور.. «الترسانة» يحتفل بتتويج فريق البراعم ببطولة طرابلس
رياضة محلية
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جليد القطب الشمالي ضحية وشاهد على الاحترار المناخي