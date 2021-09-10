«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية على ساحل زوارة، ومتغير الاتجاه إلى شمالية غربية على طرابلس، وجنوبية شرقية إلى شمالية على باقي السواحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على ساحل سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل درنة إلى طبرق، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل غدا إلى 20 عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.