كوبيش يطلع مجلس الأمن غدا على تطورات الأوضاع في ليبيا

كوبيش يتحدث أمام مجلس الأمن بنيويورك، الخميس، 15 يوليو 2021. (البعثة الأممية)

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، سيطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال السني، عبر صفحته على موقع «تويتر»: «ستكون هناك جلسة علنية غدًا لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع إلى إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام عن آخر تطورات الوضع الراهن، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا».

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واليوم ألقى المبعوث الأممي كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحدث خلالها عن تطورات الأوضاع السياسية من خلال الاستعداد للانتخابات، والأمنية المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية، والاقتصادية لا سيما تلك المرتبطة بتوحيد مصرف ليبيا المركزي.