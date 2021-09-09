تسجيل أكثر من 76 ألف ناخب في سبها

أحد مناشط مكتب الإدارة الانتخابية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، فرج دحيرج لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن إجمالي المسجلين في منظومة سجل الناخبين بالمدينة بلغ نحو 79516 ناخبًا، بحسب آخر تحديث لمنظومة سجل الناخبين بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن منهم 42872 من الذكور و36644 من الإناث.

وأضاف دحيرج أن مكتب الإدارة الانتخابية في سبها قام خلال الأسابيع الأخيرة بعدة أنشطة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة منها تنظيم جلسات مع منظمات المجتمع المدني بالمدينة، وكذلك دورات تدريبية حول مراقبة الانتخابات، إلى جانب تنفيذ محاكاه انتخابية أثناء مرحلة تحديث منظومة سجل الناخبين.

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وأغلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 17 أغسطس الماضي، منظومة تسجيل الناخبين في الداخل، معلنةً أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين وصل إلى مليونين و795 ألفًا و458 ناخبًا.

ويترقب الناخبون إقرار التشريعات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك في ظل خلاف على إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا أو الاكتفاء بالأخيرة، مع عدم استقرار على شكل النظام السياسي المقبل.