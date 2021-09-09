ليبيا رابع أرخص دولة عربية في تكلفة الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 09:21 مساء
أحد أبراج الاتصالات الخلوية. (أرشيفية: الإنترنت)

حلت ليبيا في المرتبة الرابعة عربيًا والثلاثين عالميًا في الأرخص تكلفة لأسعار الإنترنت، ضمن قائمة شملت 230 دولة حول العالم في 2021، وفق موقع «كابل».

جاء ذلك وفق منشور للشركة القابضة للاتصالات عبر صفحتها على «فيسبوك»، التي قالت إن موقع «كابل» البريطاني مختص بمقارنة الاتصالات دوليًا ويتابع مقدمي خدمات الاتصالات الرائدين في العالم منذ ما يقارب عشر سنوات.

وأعدّ الموقع جدولاً عالميًا، وفق حساب متوسط تكلفة 1 غيغابايت للهاتف المحمول ومقارنتها ببيانات 230 دولة، حيث جاء تصنيف ليبيا ضمن الدول التي يكلف سعر 1 غيغابايت فيها أقل من دولار أميركي.

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وأوضح الموقع أن «السبب في تدني تكلفة الإنترنت في البلدان الأقل سعرًا يرجع إلى امتلاكها بنية تحتية ممتازة؛ ما يمنح الجهات المزودة للخدمات القدرة على تقديم كميات كبيرة من البيانات، ويؤدي بدوره لخفض سعر الغيغابايت».

وحلت السودان الأولى عربيًا والرابعة عالميًا والجزائر الثانية عربيًا والسادسة عشرة عالميًا في الدول الأرخص تكلفة للإنترنت، أما مصر فحلت في المرتبة الخمسين والأردن السابعة والسبعين والسعودية الثانية والثمانين عالميًا.

وجاء ترتيب ليبيا في القائمة الأكثر انخفاضًا لأسعار الإنترنت متقدمة على أوكرانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وغيرها وتفوقت عربيًا على تونس ومصر والسعودية وقطر والمغرب والأردن.

تكلفة خدمة الإنترنت (الشركة القابضة للاتصالات LPTIC)
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