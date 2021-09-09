وزير الإسكان يوجه لجنة التعويضات بصرف القيمة المتبقية للمتضررين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 09 سبتمبر 2021, 08:20 مساء
لقاء وزير الإسكان مع عميد بلدية سرت، الخميس 9 سبتمبر 2021. (وزارة الإسكان والتعمير)

وجّه وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، لجنة التعويضات التابعة للوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز وصرف القيمة المالية المتبقية من التعويضات للأصحاب المنازل المتضررة في مدينة سرت، بحسب ما أعلن عميد البلدية مختار المعداني.

والتقى المعداني، اليوم الخميس، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله.

وقال المعداني لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء خُصص لدارسة العراقيل والمشاكل التي تواجه بلدية سرت، وملف التعويضات الخاص بأهالي المدينة والأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين إبان الحرب في العام 2011 و2016، وكيفية إيصال التعويضات لجميع مستحقيها، مشيرًا إلى أن الوزير أكد من جانبه اهتمامه البالغ بهذا الملف.

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