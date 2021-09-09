«صنع الله» يطالب باعتماد ميزانية النفط لتنمية الجنوب

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الخميس، 9 سبتمبر 2021 (المؤسسة الوطنية للنفط)

طالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، بضرورة الإفراج عن ميزانية النفط، لتنفيذ مشروعات وتحقيق التنمية بالمنطقة الجنوبية.

حضر الاجتماع الذي عُقد بالمقر الرئيس للمؤسسة في طرابلس النواب (عبدالسلام محمد المرابط، ورجب مفتاح عمار، وعبدالحفيظ الصغير، وعبدالله محمد نصر)، إضافة إلى مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، وعبر الدائرة المغلقة الدكتور خليفة عبد الصادق المستشار الأول لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق.

مشروعات في الجنوب.

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وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أن الاجتماع «بحث حزمة من الموضوعات التي تهم مناطق الجنوب، أهمها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة».

وأضاف البيان أن النواب أكدوا دعمهم لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية التي تدفع في اتجاه تحسين الأوضاع بالجنوب من النواحي كافة. فيما أطلعهم صنع الله على «الخطوات التي اتخذتها مؤسسة النفط في هذا الجانب، وما اتُّخذ من إجراءات ومراسلات مع الجهات العليا بالدولة الليبية»، مؤكدين «دعمهم الكامل للمؤسسة ومساعدتها في الحصول على الميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بالجنوب».

من جانبه، أكد «صنع الله» ضرورة «إيلاء الاهتمام الكافي لمثل هذه المشاريع المهمة وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذها، إذ تعتبر ذات أهمية بالغة وتخفف المعاناة عن سكان هذه المناطق من ناحية توفر المحروقات وكذلك غاز الطهي، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى متعلقة بالجانب البيئي بتخفيف الانبعاثات في الهواء».

وأوضح «صنع الله» أن «تنفيذ مثل هذه المشاريع يحفز الاقتصاد المحلي والوطني، ويخلق فرص عمل كثيرة في المناطق المحيطة»، معربا عن أمله في أن «يدعم النواب المؤسسةَ في الحصول على الميزانيات الكافية لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية لما فيه الصالح العام».

وخلال الفترة الماضية التقى صنع الله عددًا من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن عدة مناطق، في إطار الدفع لسرعة إقرار ميزانية النفط، لتدارك ما قال إنها أزمة قد تواجه القطاع الحيوي.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الخميس، 9 سبتمبر 2021 (المؤسسة الوطنية للنفط)