نورلاند يؤكد للدبيبة دعم واشنطن جهود حكومته لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 07:49 مساء
لقاء الدبيبة والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس، الخميس 9 سبتمبر 2021. (السفارة الأميركية)

جدد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند «التأكيد على دعم الولايات المتحدة جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ​​في ليبيا وتمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر».

جاء تأكيد نورلاند خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية، اليوم الخميس، رفقة عدد من المسؤولين، التقوا خلالها بالرئيس قيس سعيد.

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وأضافت السفارة الأميركية لدى ليبيا في تغريدة ثانية أن السفير ريتشارد نورلاند ناقش خلال لقائه مع الدبيبة «أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا».

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