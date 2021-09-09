غلق الحدود مع تونس يؤجل «ليبيا هوم» إلى أجل غير معلوم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 09 سبتمبر 2021, 05:52 مساء
معبر رأس أجدير على الحدود الليبية - التونسية (أرشيفية: الإنترنت)

تقرر تأجيل المعرض الدولي ببنغازي «ليبيا هوم» والمعرض الدولي للبناء والاستثمار العقاري، الذي كان ينتظر انطلاقه من 12 إلى 17 سبتمبر الجاري، وذلك رغم زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى تونس لمناقشة ملف غلق الحدود.

وكشف المدير التنفيذي لمجلس التعاون الليبي التونسي صابر بوقرة أن السبب الحقيقي لتأجيل المعرض هو عدم تمكن الشركات التونسية من الحضور بسبب قرار غلق الحدود مع ليبيا، منوها إلى أنه سيجري تحديد موعد جديد لإقامة المعرض بعد فتح الحدود، وفق ما أوضح لإذاعة «ديوان إف إم» المحلية اليوم الخميس.

ودخلت العلاقات التونسية الليبية في منعرج حاسم منذ شهرين على خلفية قرار الدبيبة إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، ثم تصاعد التوتر بعدما تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كلاً منهما مصدرا للإرهاب.

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ويقوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم بزيارة إلى تونس تأجلت قبل أيام لأسباب غير معلومة؛ حيث من المنتظر أن يجتمع مع الرئيس قيس سعيد. وخلال كلمته أمام مجلس النواب أمس الأربعاء صرّح الدبيبة بأن الاتهامات مصدرها أجهزة الأمن التونسية والليبية. وأردف أنه لا يتهم دولة تونس وأنهم في ليبيا يردّون على أي اتهام، مضيفا أنه سيتناول الغداء مع الرئيس التونسي الخميس.

وكانت القنصلية العامة التونسية بطرابلس، دعت التونسيين الموجودين في ليبيا القاصدين البلاد ممن لم يستكملوا جرعتي التلقيح ضد فيروس «كورونا»، إلى الاستظهار عند البوابات الحدودية بما يفيد القيام بالحجز في إحدى الوحدات الفندقية المخصصة للحجر الصحي الإجباري ونتيجة تحليل مخبري لتقصي الفيروس، سلبي لم يمض على إجرائه 72 ساعة عند الدخول إلى تونس.

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