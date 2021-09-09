صنع الله يؤكد دعمه لعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 02:02 مساء
صنع الله في لقطة تذكارية مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، 9 سبتمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعمه لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المزمع عقدها في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى هذا «الحدث الكبير والذي يجسد الاهتمام العالمي بقطاع النفط والغاز في ليبيا وتطلع دول العالم للاستثمار والمشاركة مع ليبيا بما يحقق المنفعة المشتركة».

جاء ذلك خلال اجتماع مع منظمي القمة؛ حيث جرت مناقشة آخر المستجدات بخصوص انعقاد هذه القمة.  وأضاف صنع الله: إن «هذا الحدث الذي سيشهد مشاركة شركات متخصصة في قطاع النفط والغاز سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات وفتح مجالات واسعة للتعاون مع شركات عملاقة تتمتع بخبرات متميزة».

أعلنت مؤسسة «إنيرجي كابيتال آند باور»، عقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، كأول حدث دولي من نوعه، في طرابلس منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ حيث تسعى حكومة الوحدة إلى إحياء صناعة المحروقات وتعزيز الإنتاج النفطي، وعقد صفقات مع كبرى الشركات، في ظل ظروف أكثر استقرارًا تمر بها البلاد.

وفي نهاية أغسطس الماضي، كشفت مؤسسة «إنيرجي كابيتال آند باور» المتخصصة في شؤون الطاقة، انطلاق أول قمة اقتصادية للطاقة في ليبيا ما بين 22 و23 نوفمبر 2021، بعد المصادقة الرسمية من مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والتزامها الصارم بتنشيط قطاع المحروقات الوطني، الذي يعمل على دفع رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا والخبرة إلى قطاع الطاقة في البلاد، باستخدام تنشيط القطاع كمحفز لنمو اجتماعي واقتصادي أوسع، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

وتسعى ليبيا لإنعاش صناعة النفط والغاز من خلال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الإنتاج على مراحل، واستعادة الدبلوماسية الإقليمية، مع دعوة المستثمرين المحليين والأجانب وقادة الصناعة وواضعي السياسات والممولين للمشاركة في يومين من المناقشات وعقد الصفقات.

ومن المقرر أن تتشارك في قمة الطاقة والاقتصاد شركات من ليبيا وأوروبا وأميركا وعدد من الدول العربية وتركيا، وفق المنظمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
تعليق إعدام سجين في اللحظة الأخيرة لدواع دينية
منوعات
هزيمة قاسية لـ«العدالة والتنمية» في الانتخابات المغربية لصالح أحزاب ليبرالية
عربى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
بالصور.. محمد المنفي يستقبل بعثة المنتخب الوطني
رياضة محلية
الدبيبة: «توتال» ستستحوذ على حصة «هيس أميرادا» الأميركية في شركة الواحة
ليبيا
الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لشعبه على «فشله»
دولى
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة: نحن لا نتهم تونس بتصدير الإرهاب.. وغدا سأزورها وألتقي الرئيس قيس سعيد
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: معتصمون يوقفون شحن 400 ألف برميل نفط في ميناء السدرة
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مباريات ملاكمة.. والمُعلق ترامب