كانت متجهة إلى سبها.. طائرة تعود إلى مطار معيتيقة بسبب عطل فني

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية، (أرشيفية: الإنترنت)

عادت إحدى طائرات شركة الخطوط الأفريقية إلى مطار معيتيقة، بعدما أقلعت منه صباح اليوم الخميس، متجهة إلى مطار سبها.

وقال ركاب في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن عطلًا فنيًّا أجبر قائد الطائرة على العودة مجددًا إلى العاصمة طرابلس.