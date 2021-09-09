الخارجية الألمانية: الدبيبة وماس اتفقا على أهمية تهيئة الظروف للانتخابات

لقاء الدبيبة وماس في طرابلس، 9 سبتمبر 2021، (الإنترنت)

أكدت وزارة الخارجية الألمانية اتفاق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والوزير هايكو ماس على أهمية «تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات» في ليبيا.

وقالت الوزارة إن الطرفين توافقا على أنه «يجب تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات بسرعة وبشكل شامل»، مضيفة: «لقد حان الوقت لمواطني ليبيا أن يحددوا مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى»، حسب تغريدة على حساب المكتب الإعلامي التابع لها بموقع «تويتر».

ووصل ماس إلى طرابلس اليوم الخميس لحضور مراسم إعادة افتتاح السفارة الألمانية، وهو الحدث الذي رحب به الدبيبة، مبديًا تطلعه إلى «علاقات متميزة» بين ليبيا وألمانيا.