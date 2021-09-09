«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، ومتوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا مع سقوط أمطار، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح متغيرة الاتجاه على ساحل سرت، وجنوبية شرقية على باقي الساحل، تتحول صباح الغد جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل من زوارة إلى مصراتة، سرعتهـا بين 05 و20 عقدة، تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.