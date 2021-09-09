الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة شمال البلاد

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد، وتسجل تراجعًا بداية من مساء غد على الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق خاصة غدًا ويوم السبت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، قد يصحبها سحب رعدية على الدواخل.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط من مساء هذا اليوم قد تتسبب في إثارة الأتربة، وتكون غدًا جنوبية غربية نشطة وتتحول تدريجيًا في المساء إلى شمالية غربية معتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 30 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا، حيث تكون بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجي مساء غد ويكون ملحوظ يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء غد إلى جنوبية شرقية نشطة على الخليج وبنغازي.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية تصل إلى 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع يوم السبت.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية فجنوبية غربية على غدامس والحمادة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا.