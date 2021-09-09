ضبط متهمين في جرائم السطو المسلح والسرقة بالإكراه بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 09:48 صباحا
متهمان بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه في طرابلس، 8 سبتمبر 2021، (الداخلية)

ضبط أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في طرابلس، متهمين تخصصا في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الحي الصناعي بلاغًا من مواطن بتعرضه إلى السرقة من مجهولين يستقلان سيارة من دون لوحات معدنية، ومعتمة الزجاج؛ حيث استوقفاه خلال قيادته سيارته، واستولا على عشرة آلاف دينار منه تحت تهديد السلاح، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وعلى أثر البلاغ، تمكن أعضاء التحري من إيقاف المتهمين، وعثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين وقنبلة يدوية «رمانة»، وقد اعترفا بارتكاب الواقعة السابقة، رفقة شخص ثالث لا يزال مطلوبًا.

كما اعترفا بارتكاب واقعتين سجلتا ضد مجهول، وهما سرقة بالإكراه لمواطنين خلال شهر أغسطس الماضي، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية، وأحيلا رفقة الأوراق لمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

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