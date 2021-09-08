المؤسسة الليبية للاستثمار تطلق مشروع «بناء السلام» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 09:47 مساء
جانب من مؤتمر المؤسسة الليبية للاستثمار لإطلاق مشروع «بناء السلام»، الأربعاء، 8 سبتمبر 2021 (المؤسسة الليبية للاستثمار)

أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع «بناء السلام»، ضمن خطة عودة الحياة التى أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى استكمال تنفيذ مشروعات التنمية المتوقفة.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المشروع يأتي «في إطار مواكبة التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد، وبدعم حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، لتحقيق النماء في ليبيا وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن».

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وأضافت أن المشروع يأتي في إطار إدراك «أهمية المشاركة الفعالة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في البناء والتعمير وإنشاء مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مما سيخلق فرص عمل في كل المجالات وسيؤدي إلى الاستقرار والنمو المجتمعي وتحقيق الازدهار و التقدم».

وتابعت أن المؤسسة الليبية للاستثمار قامت ببحث سبل التعاون مع مجموعة من الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، متمثلة في الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (ليدكو)، والتي تملك عدة مشروعات قيد الإنجاز، وبها فرص استثمارية واعدة.

ومن ضمن المشروعات «مركز تسوق بطراز عالمي، سيكون الأكبر في شمال أفريقيا وسيتواجد بمجمع إداري وفندقي وسيحتوي على فندق 5 نجوم، ويقع بمنطقة حيوية على طريق مطار طرابلس العالمي».

وقالت المؤسسة إن «التركيز على هذا المشروع في هذه المرحلة، بالإضافة إلى مشروعات إسكانية في تلك المنطقة، والتي ستوفر فرص العمل للشباب للعمل بهذه الاستثمارات».

وتابعت أن المشروع «بناء على دراسة الجدوى المقدمة من فريق خبراء المؤسسة والتي أوصت بالاستثمار في ذلك المركز التجاري والمسمى (زمردة)، كمرحلة أولى من خلال عقد اتفاق لاستكمال المشروع وتحقيق الاستفادة منه وتشغيله».

ووقعت المؤسسة الليبية للاستثمار عقد الاتفاق للاستثمار المشترك مع الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (شركة ليدكو)، لاستكمال مشروع باب طرابلس (2).

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