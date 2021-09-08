انطلاق الدورة الثانية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 07:55 مساء
الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية في سبها. (تصوير: رمضا كرنفودة)

أطلق مكتب الإدارة الانتخابية في بلدية سبها، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال مدير مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، فرج ادخير لـ«بوابة الوسط»، إن الدورة تهدف إلى تدريب أعضاء منظمات المجتمع المدني في سبها وبلدية وادي البوانيس لإعدادهم كمدربين في مجال مراقبة الانتخابات للإشراف على أعضاء منظماتهم على مراقبة الانتخابات.

وأكد أحمد الكيلاني، أحد المشاركين، أن الدورة أسهمت في تعزيز فهمه لدور المراقب وآلية عمله، متوقعًا أن تسهم في دعم وإنجاح العملية الانتخابية المقبلة بشكل صحيح، مشيدًا بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها، والمدربين القائمين على الدورة في إيصال المعلومات للمتدربين بشكل جيد.

وأطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال الأسابيع الماضية، دورات تدريبية مماثلة في مناطق طرابلس وبنغازي وغدامس؛ لإعداد مراقبين على الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل.

الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية في سبها. (تصوير: رمضا كرنفودة)
الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية في سبها. (تصوير: رمضا كرنفودة)
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