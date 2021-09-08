وضع حجر أساس مصنع للأسمنت جنوب طبرق بطاقة مليون طن سنويا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 05:59 مساء
وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)

وضع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حجر الأساس لإنشاء مصنع للأسمنت يقع على الطريق الرابط بين مدينتي طبرق والجغبوب.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، وقَّعت المؤسسة الوطنية للتعدين، وشركة الشهباء لصناعة الأسمنت، اتفاقية تقضي بإنشاء مصنع بمنطقة الشعبة جنوب مدينة طبرق بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويًّا.

حضر مراسم التدشين مجلس إدارة شركة الشهباء للأسمنت المساهمة، ورئيس ديوان المنطقة الشرقية، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، ومدير فرع المؤسسة البطنان، ورئيس المنطقة الإدارية الشعبة، ومراقب الصناعة والمعادن طبرق وجمع غفير من حكماء وأهالي المنطقة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن، في توطين الصناعة في ليبيا، وتوفير فرص عمل للشباب وإحداث تنمية مكانية في مختلف المناطق، وبينها منطقة الشعبة التي تبعد عن مدينة طبرق نحو 100 كيلومتر، وتفتقر للطرق المعبّدة ولم تصل الكهرباء لبعض سكانها، إضافة لمعاناتهم من شح المياه وفقدان الخدمات العامة.

وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)
وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)
وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»