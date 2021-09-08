وضع حجر أساس مصنع للأسمنت جنوب طبرق بطاقة مليون طن سنويا

وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)

وضع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حجر الأساس لإنشاء مصنع للأسمنت يقع على الطريق الرابط بين مدينتي طبرق والجغبوب.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، وقَّعت المؤسسة الوطنية للتعدين، وشركة الشهباء لصناعة الأسمنت، اتفاقية تقضي بإنشاء مصنع بمنطقة الشعبة جنوب مدينة طبرق بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويًّا.

حضر مراسم التدشين مجلس إدارة شركة الشهباء للأسمنت المساهمة، ورئيس ديوان المنطقة الشرقية، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، ومدير فرع المؤسسة البطنان، ورئيس المنطقة الإدارية الشعبة، ومراقب الصناعة والمعادن طبرق وجمع غفير من حكماء وأهالي المنطقة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن، في توطين الصناعة في ليبيا، وتوفير فرص عمل للشباب وإحداث تنمية مكانية في مختلف المناطق، وبينها منطقة الشعبة التي تبعد عن مدينة طبرق نحو 100 كيلومتر، وتفتقر للطرق المعبّدة ولم تصل الكهرباء لبعض سكانها، إضافة لمعاناتهم من شح المياه وفقدان الخدمات العامة.

وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)

وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)

وضع حجر أساس مصنع للأسمنت بمنطقة الشعبة جنوب طبرق, 8 سبتمبر 2021. (وزارة الصناعة)