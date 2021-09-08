الدبيبة: نسعى إلى تسوية أوضاع مؤسسة النفط قانونيا وإداريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 02:00 مساء
الدبيبة خلال جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن ما جرى بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط «خروج عن المألوف، لكنها وجهات نظر تصب في إطار مصلحة المؤسسة، وخلاف حول الإدارة والإجراءات»، معقبًا: «نعمل على تسوية أوضاع المؤسسة قانونيًا وإداريًا في الاجتماع المقبل».

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، ووزير النفط محمد عون «رجال دولة»، مكملًا: «سنرى العلاقة بين الطرفين دون خلافات»، حسب كلمته في جلسة الاستجواب أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

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وتابع: «لم أزر منطقة الهلال النفطي والمدن الواقعة فيها؛ لكن سنرتب زيارة قريبة، وستكون في إطار الاهتمام بها وتوفير احتياجاتها».

وأردف: «ندرس مسألة نقل المؤسسة إلى مدينة بنغازي، وهو قرار صدر سابقًا، ولا مانع لدينا من انتقالها لكن بطبيعة الأمر نقل المؤسسة يتطلب وقتًا طويلًا وتوفير مقرات وغيرها».

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