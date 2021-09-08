بعد لقائه المنقوش.. دندياس يناقش «الاستقرار في ليبيا والمتوسط»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:31 مساء
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش وزير الشؤون الخارجية اليوناني، نيكولاي دندياس، مساعي الأطراف الليبية في عودة الاستقرار إلى البلاد ومنطقة المتوسط، وذلك خلال زيارته تونس بعد يوم واحد من لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أثينا.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن دندياس حظي بمقابلة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، فيما عقد جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حيث تم استعراض «وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا»، مؤكدين دعمهما لمساعي الأشقاء في «إتمام مسارهم السياسي والذي سينعكس إيجابيا على مزيد الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط».

اقرأ أيضا اليونان: سنواصل السعي لتحقيق الاستقرار والأمن والديمقراطية في ليبيا

وجاء الحديث عن الاستقرار في المتوسط بعد يوم واحد من دعوة وزير الخارجية اليوناني يوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي مع المنقوش إلى ضرورة «تحرر» الحكومة الجديدة التي سيتم قريبا تشكيلها في ليبيا من المذكرة التركية الليبية وهي المذكرة التي وصفها دندياس بأنها «باطلة وغير موجودة وغير قانونية». وكان يشير إلى اتفاق تركيا وليبيا على ترسيم الحدود البحرية في نوفمبر 2019، والذي أثار توترًا في شرق البحر الأبيض المتوسط على التنقيب على مصادر الطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
تحديد هويتي قتيلين آخرين بعد 20 عاما من اعتداءات سبتمبر
دولى
كاركاتير حليم - فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي
كاريكاتير
رغم الانتقادات والشكوك.. السلفادور تشرع عملة «البتكوين»
اقتصاد
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
بليحق: تعليق جلسة استجواب الحكومة للغد لأنها ستكون مطولة
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
بعد منشور لكيم كارداشيان.. هيئة بريطانية تحذر من العملات المشفرة
منوعات
أسئلة «النواب» في 16 صفحة تنتظر إجابات حكومة الدبيبة اليوم
ليبيا
«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتصل برقمه لمدة 55 ساعة لتفادي العمل