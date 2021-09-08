بعد لقائه المنقوش.. دندياس يناقش «الاستقرار في ليبيا والمتوسط»

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش وزير الشؤون الخارجية اليوناني، نيكولاي دندياس، مساعي الأطراف الليبية في عودة الاستقرار إلى البلاد ومنطقة المتوسط، وذلك خلال زيارته تونس بعد يوم واحد من لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أثينا.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن دندياس حظي بمقابلة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، فيما عقد جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حيث تم استعراض «وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا»، مؤكدين دعمهما لمساعي الأشقاء في «إتمام مسارهم السياسي والذي سينعكس إيجابيا على مزيد الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط».

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وجاء الحديث عن الاستقرار في المتوسط بعد يوم واحد من دعوة وزير الخارجية اليوناني يوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي مع المنقوش إلى ضرورة «تحرر» الحكومة الجديدة التي سيتم قريبا تشكيلها في ليبيا من المذكرة التركية الليبية وهي المذكرة التي وصفها دندياس بأنها «باطلة وغير موجودة وغير قانونية». وكان يشير إلى اتفاق تركيا وليبيا على ترسيم الحدود البحرية في نوفمبر 2019، والذي أثار توترًا في شرق البحر الأبيض المتوسط على التنقيب على مصادر الطاقة.