ارتفاع الدولار وتراجع جديد للإسترليني في السوق الرسمية

أسعار العملات الرئيسية الأكثر تداولا بالسوق الرسمية. (بوابة الوسط)

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 4.51 دينار مقابل 4.5 دينار أمس الثلاثاء.

وواصل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني التراجع، اليوم الأربعاء، مسجلاً 6.21 دينار، مقابل 6.23 دينار أمس، في حين هبط اليورو إلى 5.34 مقارنة بـ 5.35 دينار أمس، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وكان التراجع أيضًا من نصيب الليرة التركية التي هبطت إلى 0.53 مقابل 0.54 دينار، واستقر اليوان الصيني 0.69 دينار. وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.20 دينار، والدرهم الإماراتي 1.22 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار.