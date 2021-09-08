نصية: «النواب» لم يعرقل الميزانية.. والحكومة لم تستجب لملاحظاتنا

رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبد السلام نصية خلال جلسة استجواب الحكومة، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد السلام نصية، إنّ المجلس لم يعرقل اعتماد مشروع الميزانية، «لكن الحكومة لم تستجب لملاحظات فنية أرسلها المجلس» بالخصوص.

وتابع: «عند اتصالنا بمصرف ليبيا المركزي، اتضح أن المصرف متفق مع مجلس النواب على أن الميزانية تكون 79 مليار دينار، لكن الحكومة لم تستجب وطالبت برقم أكبر».

وأضاف أن الحكومة أنفقت خلال ثمانية أشهر 46 مليارًا و582 مليون دينار، منها 18 مليارًا للمرتبات، وسبعة مليارات لباب التنمية، و11 مليارًا للدعم، وخمسة مليارات لباب الطوارئ، وعقب: «هذا الباب غريب، لا يوجد أي طوارئ في البلاد، فجائحة كورونا والكهرباء أصبحت من الأمور الاعتيادية وليست الطارئة».

وأضاف: «نريد معرفة أين صرفت هذه الأرقام، ليس لدينا مشكلة مع زيادة المرتبات لكن نريد قانون موحد لكل الليبيين، ولكن أي مال يصرف خارج الميزانية يحتاج إلى قانون».