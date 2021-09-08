أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في مناطق الشمال الغربي

سماء صافية. (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أنّ تلك الأجواء ستشمل بعض مناطق الجنوب الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

تكاثر السحب، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على مصراتة وسرت، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، خصوصًا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، تصل إلى 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السحب تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجنوب الغربي، خصوصًا على غات والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.