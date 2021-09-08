صنع الله يبحث مع مسؤولة أممية جهود مؤسسة النفط لتقليل الانبعاثات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 10:29 صباحا
لقاء صنع الله وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميلاني هينسين، 8 سبتمبر 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ميلاني هينسين، جهود المؤسسة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فيما يتعلق بالتخفيف من الانبعاثات في المواقع النفطية، واستغلال الغاز المحروق، والتناغم مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ.

وتناول الاجتماع فرص التعاون المستقبلية، وعقد شراكة مع البرنامج لتنفيذ برامج ومشاريع مستقبلية تستهدف بها المناطق المتاخمة للعمليات النفطية، والتوسع في برامج الطاقات المتجددة النظيفة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال صنع الله: «إن المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة عقدت شراكة (ناجحة) مع برامج الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، ونفذت العديد من المشاريع في عدد من البلديات، منها أوباري، والرجبان، والزنتان، وجادو، والزاوية، وذلك ومن خلال شريكها ائتلاف شركات (ريبسول، وتوتال، وأو إم في ، واكينور)».

وأعرب عن استعداد المؤسسة لمناقشة أي فرص مستقبلية للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال ما وقع من اتفاقيات مع شركاء المؤسسة من الشركات النفطية الأجنبية مثل «توتال، وفنترسهال» تخص التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

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