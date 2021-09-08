قرار بإنشاء جامعتين طبيتين في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 09:35 صباحا
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، (أرشيفية: حكومة الوحدة)

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العليم، عمران محمد القيب، قرارًا بإنشاء جامعتي طرابلس الطبية، وبنغازي الطبية.

ونصت المادة الأولى من القرار 460 للعام 2021 على «إنشاء جامعتين مستقلتين يتمتعان بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تحت مسمى، أولا: جامعة طرابلس الطبية ومقرها مدينة طرابلس وتتبعها عدد من الكليات الطبية، وثانيا: جامعة بنغازي الطبية ومقرها مدينة بنغازي وتتبعها عدد من الكليات الطبية»، بحسب ما جاء على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتعود التبعية الإدارية والمالية للكليات الطبية إلى الجامعتين بموجب المادة الأولى من القرار، وتؤول لهما جميع أصولها الثابتة والمنقولة، حسب المادة الثانية.

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