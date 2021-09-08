«الهروج» تبحث مع «شلمبرجير» خطة صيانة وتشغيل الآبار المتوقفة في حقلي تيبستي والغاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:04 صباحا
جانب من لقاء مسؤولي شركة الهروج مع وفد شركة شلمبرجير، 7 سبتمبر 2021. (الهروج للعمليات النفطية)

بحث رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الهروج للعمليات النفطية، محمد جاب الله، صباح الثلاثاء، مع وفد من شركة شلمبرجير، خطة عمل شركة الهروج في صيانة وتشغيل الآبار المتوقفة في حقلي تيبستي والغاني.

وناقش اللقاء، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة، بحضور مدير إدارة العمليات، مدير إدارة الهندسة النفطية، ومراقب هندسة الإنتاج وصيانة الآبار، مراجعة أنشطة شركة شلمبرجير مع شركة الهروج بحقل أمال في مجال معدات الرفع الصناعي وخاصة المضخات الغاطسة، ومناقشة المشاكل التي تواجه سير العمل وبحث سبل حلحلتها.

- استبدال مضخات وعمليات صيانة لزيادة إنتاج حقل «الناقة» النفطي

كما ناقش الاجتماع التطرق إلى ضرورة تدريب مستخدمي شركة الهروج، من قِبل شركة شلمبرجير في مجال تصميم وتشغيل المضخات الغاطسة.

جانب من لقاء مسؤولي شركة الهروج مع وفد شركة شلمبرجير، 7 سبتمبر 2021. (الهروج للعمليات النفطية)
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