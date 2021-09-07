وقفة احتجاجية أمام مقر شركة «زلاف للنفط» في العوينات

الوقفة الاحتجاجية لشباب العوينات المطالبين بالتعيين أمام مقر شركة زلاف. (الإنترنت)

نظمت مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل بمنطقة العوينات جنوب غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة «زلاف ليبيا للنفط والغاز» في المنطقة للمطالبة بتعيينهم في وظائف.

ورفع الشبان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها «نطالب بالتعيين والعمل» و«لا لتهميش شبابنا» و«الشباب عاطل عن العمل» و«شركة زلاف أنتم بين أهلكم».

وطالب الشبان المحتجون، في بيان، شركة «زلاف» التي يقع مقرها في العوينات بتعيين شباب المنطقة حسب اتفاقهم مع الشركة في العام 2017 عند استلامها حقل «إيراون» النفطي.

وقال الشبان المشاركون في الوقفة إنهم «في انتظار الرد على مطالبهم من قبل إدارة الشركة في غضون سبعة أيام»، مشيدين بجهودها وأعمالها الإنسانية والاجتماعية بمنطقة العوينات.

الوقفة الاحتجاجية لشباب العوينات المطالبين بالتعيين أمام مقر شركة زلاف. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية لشباب العوينات المطالبين بالتعيين أمام مقر شركة زلاف. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية لشباب العوينات المطالبين بالتعيين أمام مقر شركة زلاف. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية لشباب العوينات المطالبين بالتعيين أمام مقر شركة زلاف. (الإنترنت)