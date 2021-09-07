المملكة المتحدة تؤكد دعمها إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يستقبل سفيرة المملكة المتحدة كارولين هارندل. الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021 (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور ة مجلس المفوضية رباب حلب بديوان مجلس المفوضية.

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارات ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية تتواصل إلى مقر المفوضية، في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

واستعرض اللقاء «مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية».

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وأكدت هارندل دعم حكومتها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليًّا».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، لبحث آخر استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

واستعرض عماد السايح «آلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه المرحلة، واستعداداتها ومدى جاهزيتها الفنية، للاستحقاق الوطني القادم»، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».