المملكة المتحدة تؤكد دعمها إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 08:19 مساء
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يستقبل سفيرة المملكة المتحدة كارولين هارندل. الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021 (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور ة مجلس المفوضية رباب حلب بديوان مجلس المفوضية.

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارات ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية تتواصل إلى مقر المفوضية، في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

واستعرض اللقاء «مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية».

- السايح يعرض على اللافي آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات
- الاتحاد الأوروبي «مستعد» للتعاون لإنجاح الانتخابات
- مفوضية الانتخابات: الإعلان عن الترشح لا يتعارض مع القانون

وأكدت هارندل دعم حكومتها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليًّا».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، لبحث آخر استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

واستعرض عماد السايح «آلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه المرحلة، واستعداداتها ومدى جاهزيتها الفنية، للاستحقاق الوطني القادم»، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا 1 - 0 أنغولا».. في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
«كليمنتي» يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا في تصفيات «كأس العالم»
رياضة محلية
كل ما تريد معرفته عن منتخب أنغولا قبل مواجهته لليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بعد منشور لكيم كارداشيان.. هيئة بريطانية تحذر من العملات المشفرة
منوعات
أسئلة «النواب» في 16 صفحة تنتظر إجابات حكومة الدبيبة اليوم
ليبيا
«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
القيب يعلن سياسات جديدة لتطوير التعليم الطبي في ليبيا
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
بيان من «حزب الله» يعلق على فرار 6 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية
دولى
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من المصارف بمساعدة موظف
ليبيا
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
وهيبة: «الرئاسي» غير معني بإجراءات محاكمة الساعدي القذافي في قضية نجل بشير ...
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة