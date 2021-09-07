المنفي يؤكد لوزيرة العدل ضرورة تطبيق القانون واحترام العدالة لتعزيز المصالحة

اجتماع المنفي مع وزيرة العدل، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن ضرورة تطبيق القانون واحترام قيم العدالة، من أجل تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة التي يرعاها المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث خلال اجتماعه مع وزيرة العدل، ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، واستعرض كذلك «الأوضاع في السجون، والإجراءات التي تمت أخيرًا بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية».

وجدد المنفي خلال الاجتماع «تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي، في المضي قدمًا في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي، منذ تسلمه مهامه».

- المنفي يعلن إطلاق اللواء ناجي حرير القذافي

- المنفي يطلق مشروع «المصالحة الوطنية الشاملة»

وأعلن المنفي، في وقت سابق اليوم، إطلاق آمر كتيبة محمد المقريف القيادي في النظام السابق، اللواء ناجي حرير القذافي، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأمس الإثنين، أعلن المنفي كذلك، إطلاق السكرتير الخاص للعقيد معمر القذافي، أحمد بن رمضان وعدد من قيادات النظام السابق، في إطار عملية المصالحة الوطنية التي يرعاها رئيس المجلس الرئاسي.

وأطلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع «المصالحة الوطنية» الشاملة في ليبيا، أمس الإثنين، من دون توضيح مكونات المشروع أو مراحل تنفيذه.