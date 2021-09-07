كوبيش يصل طبرق ويلتقي عقيلة صالح بمقر مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 05:34 مساء
لقاء عقيلة صالح مع المبعوث الأممي في طبرق، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)

وصل المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة طبرق؛ حيث التقى فور وصوله رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر المجلس.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك»، إن كوبيش وصالح بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، دون تفاصيل.

- عقيلة يعلن تعليق جلسة استجواب الحكومة إلى غدٍ الأربعاء
- الناطق باسم الحكومة: الدبيبة ملتزم بحضور جلسة النواب المؤجلة غدًا

وتأتي زيارة كوبيش إلى طبرق واجتماعه مع رئيس مجلس النواب، في إطار سلسلة من المشاورات بدأها منذ أيام مع الأطراف الليبية لحشد الدعم لملتقى الحوار السياسي وتمكينه من التوافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وعلَّق مجلس النواب في وقت سابق اليوم، جلسته التي كانت مقررة لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى يوم غدٍ الأربعاء. فيما أكد الأخير التزامه ووزراء الحكومة بحضور الجلسة.

لقاء عقيلة صالح مع المبعوث الأممي في طبرق، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع المبعوث الأممي في طبرق، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)
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