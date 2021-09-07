المنفي يعلن إطلاق اللواء ناجي حرير القذافي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إطلاق آمر كتيبة محمد المقريف القيادي في النظام السابق، اللواء ناجي حرير القذافي، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كان المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، أعلن مساء الأحد، إطلاق اللواء ناجي حرير مع الساعدي القذافي، الذي غادر فور خروجه من السجن إلى تركيا.

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وأعلن المنفي، أمس الإثنين، إطلاق السكرتير الخاص للعقيد معمر القذافي، أحمد بن رمضان وعدد من قيادات النظام السابق، في إطار عملية المصالحة الوطنية التي يرعاها رئيس المجلس الرئاسي.