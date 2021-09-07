بالصور.. القبض على «الشرير» أحد كبار مهربي البشر في زليتن

مهاجرون غير شرعيين قبل تهريبهم بواسطة أحد كبار مهربي البشر في زليتن، 7 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ألقت القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن المدعو «م.ع.أ» الملقب بالشرير.

وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المهرب، وهو ينسَّق لعملية نقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر على متن قارب «زديك» وأحيل لجهات الاختصاص.

وأشارت إلى إنقاذ كامل المجموعة والبالغ عددها 44 شخصًا من الجنسيات الأفريقية، وذلك بالتعاون مع قسم البحث الجنائي زليتن ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن.

مهاجرون غير شرعيين قبل تهريبهم بواسطة أحد كبار مهربي البشر في زليتن، 7 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

مهاجرون غير شرعيين قبل تهريبهم بواسطة أحد كبار مهربي البشر في زليتن، 7 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

متعلقات خاصة بمهاجرين غير شرعيين قبل تهريبهم بواسطة أحد كبار مهربي البشر في زليتن، 7 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)