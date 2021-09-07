الدبيبة يصل إلى طبرق لحضور جلسة الاستجواب

الدبيبة لدى وصوله إلى مطار طبرق، 7 سبتمبر 2021، (بوابة الوسط)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى مطار طبرق لحضور جلسة الاستجواب.

ورافق الدبيبة عدد من الوزراء، وكان من المقرر انطلاق الجلسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حسب تصريح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الإثنين 30 أغسطس، إلا أنها تأجلت بعدما طلب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إعلام الحكومة بأسئلة النواب، وذلك طبقا للمادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

وبعث «النواب» مذكرة إلى الحكومة، تضمنت 16 صفحة من الأسئلة، تناولت ملفات «الكهرباء، وجائحة كورونا، والسيولة النقدية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة»، بالإضافة إلى استفسارات اللجان النوعية بخصوص «الصحة والدفاع والاتصالات»، فضلاً عن أسئلة عامة أخرى.

عدد من الوزراء المرافقين للدبيبة