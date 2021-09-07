النواب يشارك في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

وصل وفد مجلس النواب إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب .
وحسب الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، فإن الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، يضم كلاً من النائب الثاني لرئيس المجلس د.احميد حومة وعضو المجلس ربيعة بوراص، ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل.
ويناقش المؤتمر ميثاقا عالميا للمساواة بين الرجال والنساء، والتخفيف من جائحة كورونا على الديمقراطية، والبرلمانات والحوكمة العالمية، حيث يقام تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب».
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كما يشارك وفد مجلس النواب في القمة العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب التي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، ويناقش قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، ودور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الأفريقي من تفشي الإرهاب.
ومن المقرر أن يعقد وفد مجلس النواب عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة. يشار إلى أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية وتبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي.