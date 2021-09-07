النواب يشارك في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا، 7 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)

وصل وفد مجلس النواب إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب .

وحسب الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، فإن الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، يضم كلاً من النائب الثاني لرئيس المجلس د.احميد حومة وعضو المجلس ربيعة بوراص، ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل.

ويناقش المؤتمر ميثاقا عالميا للمساواة بين الرجال والنساء، والتخفيف من جائحة كورونا على الديمقراطية، والبرلمانات والحوكمة العالمية، حيث يقام تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب».

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كما يشارك وفد مجلس النواب في القمة العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب التي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، ويناقش قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، ودور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الأفريقي من تفشي الإرهاب.

ومن المقرر أن يعقد وفد مجلس النواب عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة. يشار إلى أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية وتبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي.