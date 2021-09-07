نشرة الصيد البحري المتوقعة (7 سبتمبر 2021)

نشرة الصيد البحري المتوقعة (7 سبتمبر 2021).

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول المطر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرّقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

•الرياح بحرية إلى شمالية غربية تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و10 عقد.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.