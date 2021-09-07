حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 7 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 10:16 صباحا
حالة الطقس المتوقعة ( الثلاثاء 7 سبتمبر 2021). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق الشمال، وبعض مناطق الجنوب الغربي، يتخللها هطول أمطار متفرقة أحيانًا.

رأس أجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة 
الطقس: تكاثر للسحب اليوم الثلاثاء، على غالب المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل مساء غدٍ إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها خلايا رعدية أحيانا.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
بيليه يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم
رياضة عالمية
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان
ليبيا
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة