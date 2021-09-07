حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 7 سبتمبر 2021)

حالة الطقس المتوقعة ( الثلاثاء 7 سبتمبر 2021). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق الشمال، وبعض مناطق الجنوب الغربي، يتخللها هطول أمطار متفرقة أحيانًا.

رأس أجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: تكاثر للسحب اليوم الثلاثاء، على غالب المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل مساء غدٍ إلى شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

•الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها خلايا رعدية أحيانا.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.