حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 7 سبتمبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على مناطق الشمال، وبعض مناطق الجنوب الغربي، يتخللها هطول أمطار متفرقة أحيانًا.
رأس أجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة
• الطقس: تكاثر للسحب اليوم الثلاثاء، على غالب المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.
•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل مساء غدٍ إلى شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق.
•الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية على غالب المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
•الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها خلايا رعدية أحيانا.
•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.
الكفرة- السرير- تازربو
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.