الدبيبة: مستمرون في نقل الاختصاصات للبلديات

الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية أقيمت للاحتفاء بجهوده في نقل الاختصاصات للبلديات، 6 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة «ستستمر في نقل الاختصاصات للبلديات حتى يتم تمكين البلديات من جميع الاختصاصات وفق القانون»، مذكرًا بدور وزارة الحكم المحلي في متابعة البلديات والإشراف عليها وأنها لن تتهاون حال حدوث أي تقصير أو إهمال من أي جهة كانت.

وشارك الدبيبة مساء الإثنين، في احتفالية أقيمت للاحتفاء بنقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 23 أغسطس 2021، حسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

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وحسب بيان المركز، وصف الحضور من عمداء وأعضاء مجالس بلدية من مختلف مناطق ليبيا هذا القرار بالتاريخي الذي أنصف البلديات، مشيرين إلى أن «الحكومات السابقة لم يكن لديها الإرادة السياسية الحقيقية لنقل هذه الاختصاصات، ولكن بفضل قناعة وجدية الرئيس باللامركزية تم تفعيل دور البلديات».

وبدأ أمس الإثنين تسليم نماذج تحصيل الإيرادات من قبل وزارة الحكم المحلي للبلديات، وهو ما وعد به رئيس الحكومة في اجتماعه السابق بأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

بدوره، أكد الدبيبة أن «تفعيل اللامركزية يحتاج لتكاتف الجميع، ليس فقط من الجوانب الفنية بل يحتاج لتغيير ثقافة المركزية». مشيرا إلى «إيلاء الحكومة اهتمامًا خاصًا بالبلديات الصغيرة والتي ليس لها الإمكانية للجباية لقلة الموارد والإمكانيات». حضر الاحتفالية وزراء الحكم المحلي، الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، الدولة للاتصال والشؤون السياسية، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ورئيسه.

وفي الشهر الماضي، ألزمت لائحة نظام الإيرادات المحلية الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية البلديات بوضع ميزانياتها السنوية على أساس الإيرادات المحلية الفعلية، بشفافية ومشاركة مجتمعية، ونشرها إعلاميا وفق ميزانية المواطن. ونظمت اللائحة آلية تحصيل الرسوم ذات الطابع المحلي، وكيفية التعامل مع الإيرادات، وحددت أوجه إنفاق الإيرادات المحلية بنسبة 10% للحوافز، و20% للباب الثاني (المصروفات التشغيلية)، و65% للباب الثالث (الأعمال الجديدة)، و5% الباب الخامس (الاحتياطي الخاص)، حسب القرار رقم «330» لسنة 2021.

الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية أقيمت للاحتفاء بجهوده في نقل الاختصاصات للبلديات، 6 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية أقيمت للاحتفاء بجهوده في نقل الاختصاصات للبلديات، 6 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)