«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد

امبارك الخازمي أحد أكبر قادة تنظيم «داعش» في مدينة بني وليد. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

أعلنت قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، القبض على امبارك الخازمي أحد أكبر قادة تنظيم «داعش» في مدينة بني وليد.

وأشارت القوة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

امبارك الخازمي أحد أكبر قادة تنظيم «داعش» في مدينة بني وليد. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)