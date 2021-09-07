دبلوماسي أمريكي: انتخابات 24 ديسمبر حاسمة.. ونؤيد الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة

القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، «حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية»، مشددًا على أن «العملية السياسية يجب أن تكون مملوكة لليبيين، وبقيادة ليبيين، وخالية من التدخل أو النفوذ الأجنبي».



الانتخابات المرتقبة

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن «هدف الولايات المتحدة هو إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة موحدة آمنة من دون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها».

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لذلك يقول إن واشنطن تعمل على زيادة تركيزها الدبلوماسي على دعم التقدم في ليبيا، بما في ذلك من خلال عمل المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات لضمان نجاح الانتخابات.



ترشح نجل القذافي

وردًا على سؤال بشأن موقف واشنطن من نية نجل العقيد الراحل معمر القذافي (سيف الإسلام) الترشح للانتخابات، قال الدبلوماسي الأمريكي إن «الولايات المتحدة ليس لديها موقف من المرشحين المحتملين».

لكنه استدرك بأن «سيف الإسلام القذافي مُدرج بموجب قوانين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على قائمة العقوبات، ولا يزال خاضعاً لمذكرة توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لارتكاب جرائم قتل واضطهاد مدنيين».

ترشح المشير حفتر

وعن موقف بلاده من احتمالية ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات، قال جوي هود: «إذا اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فسيحدد الليبيون أنفسهم ما إذا كان هناك دور يلعبه في مستقبل البلاد».