وزارة الصحة تتأهب تحسبا لموجة جديدة من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 11:47 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، الإثنين، اجتماعًا بمديري مراكز العزل، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ومديري المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز التوثيق والمعلومات، وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بمراكز العزل، والتأهب لمواجهة أي موجة محتملة لفيروس «كورونا».

واستعرض الاجتماع ملاحظات مراكز العزل من مديري الإدارات بالوزارة، وتم وضع آلية للتنسيق بين الوزارة والمراكز لوضع الحلول العاجلة لها، وفق بيان لوزارة الصحة على «فيسبوك».

كما جرى عرض منظومة نظام المعلومات الصحية المناطقية (Direct Health Information Systrm) (DHIS2)، والذي يُعد من أحدث النُظم في مجال جمع وتحليل البيانات الصحية.

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وأضاف البيان أن أهمية المنظومة في «إمكانية جمع المعلومات بأكثر دقة، وضمان سرعة تدفق البيانات والمؤشرات اليومية من مراكز العزل لغرف العمليات المركزية والفرعية، وسيتم ربطها بكافة المراكز، كما سيتم تدريب مدخلين للبيانات على هذه المنظومة».

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى «عدة بنود ومن أهمها بند المكافأت وصرفها بشكل عاجل، والحلول التي وضعتها الوزارة لتوفير الأكسجين»، بالإضافة إلى استعدادات الوزارة في حال التعرض لموجة جديدة من الوباء، ووضع بروتوكول علاج موحد لجميع مراكز العزل.

وأمس الأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو، تزامنًا مع زيادة الاختبارت المعملية بشكل عام. وأجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 217.9 ألف اختبار معملي جديد في أغسطس، عبر 36 مختبرًا للكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».

ورغم ذلك، قال عضو اللجنة العلمية المنبثقة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أيمن بشكم، إن ارتفاع الوضع الوبائي وزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، في مصر، يؤثر على المنطقة الشرقية في ليبيا. وأضاف أن الشرق الليبي يشهد ارتفاعًا في أعداد الحالات المسجلة، حيث تراوحت نسبة الزيادات الأسبوعية في أعداد الحالات النشطة بين 18 و65% الأسبوع الماضي.

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