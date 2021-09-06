الداخلية: تحرير مختطفين من جنسيات عربية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 11:18 مساء
مكان اختباء عصابة تمتهن خطف وابتزاز العمالة الوافدة من الجنسيات العربية وغيرها في مصراتة (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الإثنين، عن تحرير مختطفين في مدينة مصراتة، لم تحدد عددهم أو هويتهم، وألقت القبض على عصابة تمتهن خطف وابتزاز العمالة الوافدة من الجنسيات العربية وغيرها.

خطف عمالة وطلب فدية
وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «قسم البحث الجنائي مصراتة جمع معلومات بشأن قيام العصابة بخطف العمالة وابتزازهم والاتصال بذويهم عبر الهاتف وتعذيبهم تحت مسمعهم لضغط عليهم لدفع المبالغ المالية لإطلاق سراحهم، وكذلك سرقة ما يدخرون من أموال».

وتابعت أن «فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة وقسم البحث الجنائي مصراتة جمعوا المعلومات عن المطلوبين وأماكن وجودهم ووجود الرهائن».

مقتل مصري
وأضافت أن «قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة قامت بمداهمة مكان وجود المطلوبين، وتم تحرير المخطوفين وإلقاء القبض على المطلوبين»، لافتة إلى أنه «من خلال جمع الاستدلال معهم اعترفوا بقتل أحد المخطوفين، وهو مصري الجنسية».

القبض على عصابة تمتهن خطف وابتزاز العمالة الوافدة من الجنسيات العربية وغيرها (وزارة الداخلية)
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