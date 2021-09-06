المنقوش تبحث في أثينا عودة الطيران والاستثمارات وإعادة الإعمار

جلسة مباحثات ليبية يونانية بأثينا برئاسة وزيرة الخارجية ونظيرها اليوناني، الإثنين، 6 سبتمبر 2021 (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك بالعاصمة اليونانية أثينا.

وتناول اللقاء، وفق بيان لوزارة الخارجية على «فيسبوك»، «مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين».

وعقب اللقاء، عقد الجانبان جلسة مباحثات، بمقر وزارة الخارجية اليونانية، بمشاركة الوفد المرافق لوزيرة الخارجية، وعدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية.

- وكيل «الخارجية» يبحث مع وفد دبلوماسي يوناني التعاون في مشاريع الكهرباء والبنية التحتية

- اليونان تمنح التأشيرة لليبيين قريبا

- المنقوش ووزير خارجية اليونان يبحثان آخر التطورات في ليبيا

وناقشت جلسة المباحثات «إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية، في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة، والصحة، إضافة إلى المساهمة في مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة».

كما ناقشت المباحثات عودة حركة الطيران، وإعادة افتتاح المجال الجوي بين البلدين. كما أبدى الجانب اليوناني «تطلعه للاستثمار في ليبيا، ومساهمة بلاده في المشاريع التنموية، وإعادة الإعمار»، لافتًا إلى رغبة أثينا في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا.

جلسة مباحثات ليبية يونانية بأثينا برئاسة وزيرة الخارجية ونظيرها اليوناني، الإثنين، 6 سبتمبر 2021 (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)