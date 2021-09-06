جامعة بنغازي تعلن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس

شعار جامعة بنغازي, (الإنترنت)

أعلنت جامعة بنغازي، اليوم الإثنين، فتح باب التعاقد على شغل وظيفة عضو هيئة التدريس وذلك حسب احتياج الكليات بالجامعة، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت الجامعة إلى أن باب التقدم مفتوح بدءًا من غدٍ الثلاثاء 7 سبتمبر، حتى 20 من الشهر نفسه.

وحددت الجامعة الأوراق المطلوبة من المتقدمين للوظائف وهي:

- نموذج طلب التقديم.

- الشهادة الجامعية + كشف الدرجات.

- التخصص العالي (الماجستير) + كشف الدرجات.

- التخصص الدقيق (الدكتوراه) + كشف الدرجات.

- الرقم وطني.

- شهادة معادلة الجودة للمؤهل من خارج البلاد.

- «التعليم العالي» تقرر استمرار تعليق الدراسة في الجامعات لنهاية يوليو بسبب الوضع الوبائي

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استمرار تعليق الدراسة في جميع الجامعات بشكل موقت. ويأتي قرار استمرار تعليق الدراسة نظرًا لاستمرار انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في معظم مناطق ليبيا.