نشرة الصيد البحري المتوقعة (الإثنين 6 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 12:20 مساء
نشرة الصيد البحري المتوقعة (الإثنين 6 سبتمبر 2021). (الإنترنت)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح بحرية إلى شمالية شرقية نشطة بعد ظهر غدٍ على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• البحر خفيف الموج ويكون هادئا اليوم على ساحل سرت.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم وغد مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول إلى شمالية شرقية يوم الغد على ساحل سرت سرعتها ما بين (05– 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على الممتد من ساحل الخليج إلى بنغازي.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتحول إلى شمالية شرقية خاصة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة بعد ظهر غد على الساحل الممتد من الخليج إلى المرج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

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