الكوني يصل النيجر في زيارة تستمر يومين

الكوني لدى وصوله إلى النيجر، 6 سبتمبر 2021، (الرئاسي)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى النيجر، صباح اليوم الإثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين.

واستقبله في مطار ديوري هاماني الدولي، رئيس الوزراء أهامودو محمودو، ووزير الخارجية يوسف محمد مختار، ووزير التعليم رابعو عصمان، حسب بيان «الرئاسي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الزيارة، سيعقد الكوني جلسة مشاورات مع الرئيس محمد بازوم ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية سيني عمر.

وخلال الفترة الماضية، زار الكوني السودان وتشاد، حيث تناول عددا من القضايا خلال جولته، لعل أبرزها سبل تفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، وذلك لضبط الحالة الأمنية، ومجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.