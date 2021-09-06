أحوال الطقس اليوم: أجواء خريفية وأمطار شمالا

سماء ملبدة بغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية على غالب مناطق الشمال، تتخللها سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن تلك الأجواء ستشمل مناطق الجنوب الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

الطقس مغيم، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية على غالب المناطق، خصوصا غدا، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

الطقس غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس غائم جزئيا، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.