رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر

الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر (الإنترنت)

رحل عن عالمنا، الأحد، الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر، عن عمر ناهز 89 عاماً.

والمؤرخ والوزير الليبي السابق بشير المنتصر، ينتمي إلى عائلة المنتصر المعروفة في مصراتة، حيث بدأ حياته مدرسًا وأنهاها خبيرًا بمنظمات دولية، وبينها تقلد عدة مناصب وزارية.

تخرج المنتصر في مدرسة مصراتة الابتدائية العام 1946، والتحق بأول مدرسة ثانوية افتتحت في العام نفسه بطرابلس في عهد الإدارة البريطانية، وتخرج في العام 1951، وفق لصفحة

«منتدى مصراتة الاجتماعي الثقافي بطرابلس» على «فيسبوك».

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كما تخرج بشير المنتصر في كلية التجارة جامعة القاهرة في العام 1956. وفي العام نفسه عاد إلى طرابلس وجرى تعيينه في وزارة الخارحية بالدرجة الرابعة كسكرتير ثان ومساعد لرئيس الشئون العسكرية والسرية، وعين بعدها رئيسا لأول قسم للشئون الاقتصادية أسس في الوزارة.

وعين سكرتيرا ثانيا في السفارة الليبية في لندن، وأسندت إليه مهام الشئون الصحفية والسياسية، كما انتسب إلى جامعة لندن للحصول على الماجستير.

وفي العام 1963 شارك مع الوفد الليبي في مؤتمر القمة الأفريقي التاريخي الأول الذي أسست فيه منظمة الوحدة الأفريقية، ثم عين رئيسا للشئون العربية وقسم شئون فلسطين في وزارة الخارجية.

في 1967 عين وزيرا للدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء في حكومة عبد الحميد البكوش، وأسندت إليه مهام وزير بالوكالة لوزارات الخارجية والعدل والنفط أثناء غياب وزرائها الأصليين بالإضافة إلى عمله أكوزير للدولة لرئاسة مجلس الوزراء.

في ستمبر 1969 أعتقل مع زملائه الوزراء وكبار مسئولي الحكم الملكي في تكنات العزيزية مقر رئاسة الجيش نقلوا بعدها الىألى نادي الضباط في فرناج وبعدها الى سجن طرابلس المركزي. اطلق سراحه يوم 30 نوفمبر من نفس السنة وبقى كل عام 1970 ملازما للبيت طوعيا ولم تفرض علية أية قيود وعومل معاملة حسنة . وأستغل هذه الفرصة واستأدن للسفر الى الحج مع والده ووالدنه وأخيه الهادي.

وبعدما تولى مهام فيادية بعدة شركات دولية، عين ممثلا لصندوق الأمم المتحدة للسكان ورئيس مكتبه الأوربي للاتصال في جنيف في لوليو 1977، بالإضافة إلى مهامه كمنسق لبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في البرتغال واليونان وألبانيا وبولاندا وتشيكوسلافاكيا وهنغاريا وبلغاريا ومالطة ويوغسلافيا.